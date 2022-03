Quilo do tomate fica 115,8% mais caro em uma semana

Por Bela Reina [Jornal O Estado MS]

O consumidor campo-grandense passou a pagar mais caro no quilo do tomate em apenas uma semana.

Conforme pesquisa de preço realizada pela equipe de reportagem do jornal O Estado, em cinco estabelecimentos, o aumento foi de 115,83%.

O produto saiu de R$3,98, no dia 11 de março para R$8,59, no dia 18 do mesmo mês, no supermercado Nunes. O preço médio calculado foi de R$ 9,55.

Ainda no setor de hortifruti o quilo da cebola variou 107,27% e obteve o custo médio de R$ 4,36. Enquanto no Assaí estava R$ 2,89, no Nunes foi encontrado por R$ 5,99. A banana teve diferença de 92,02% nos supermercados. O percentual representa variação de preço de R$ 4,89 a R$ 9,39. O valor médio é de R$ 6,50.

Em relação aos alimentos básicos, o arroz teve o aumento de 5,31%, custando em média R$ 17,15. No Pires está custando R$ 16,95, no Assaí está saindo por R$ 17,85. O complemento da comida, o feijão, tem o preço

médio de R$ 7,76, sendo encontrado entre R$ 7,75 e R$ 7,99. Diferença de 5,27%. O óleo de soja apresentou uma variação de 5,31% nessa semana, obtendo um custo médio de R$ 9,52. Na rede varejista Fort está valendo R$ 9,39, enquanto no Assaí se encontra por R$ 9,89.

Os amantes do café podem achar o preço um pouco salgado. Tanto no Assaí quanto no Atacadão, o item é vendido por R$ 17,85 e no Nunes chega a valer R$ 18,89, resultando em uma média de R$ 18,07. A variação dos valores é de R$ 5,83%.

O sal refinado apresenta uma variação significativa de 75,09%. Seu menor valor é de R$ 2, 85 e o maior R$ 4,99, custando em média R$ 2,93.

O ovo, fonte alternativa de proteína, é vendido por R$ 7,78 no Fort e por R$ 9,29 no Nunes. A diferença de preço é de 19,41% e a média de R$ 8,44.

O leite integral tem o custo médio de R$ 4,49. O produto variou 9,32%, com o valor mais baixo de R$ 4,29

e o mais alto R$ 4,69.

A carne foi outro produto que teve preços altos. O coxão mole teve uma variação de 22,28%. O preço mais barato foi encontrado no Pires, valendo R$ 35,90, enquanto no Assaí chega a ser cobrado R$ 43,90 por quilo. O valor médio é de R$ 39,31. O frango congelado está custando R$ 7,69 no Fort e R$ 12,49 no Pires, com média de R$ 9,03. A variação entre os dois preços é de 62,4%.

Produtos de higiene e limpeza

No setor de higiene, o item que teve a maior diferença foi o sabonete, com variação de 70,35%. No Fort está sendo cobrado R$ 1,99 pelo produto e no Nunes o preço sobe para R$ 3,39, resultando em um valor médio de R$ 2,34. O papel higiênico tem uma média de R$ 18,35, variando entre R$ 12,98 e R$ 21,99 (69,41%). Em relação aos produtos de limpeza, a caixa de sabão em pó, no Assaí, está R$ 17,49, e tanto no mercado Pires quanto no Atacadão. o valor é R$ 20,90. O preço médio calculado foi R$ 19,83 e variação de 19,50%. O sabão em barra teve diferença de 51,31% e custo médio de R$ 12,36. No Fort está R$ 9,90 e no Nunes R$ 14,98.

