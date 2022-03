Inscrição para Concurso da Corte de Momo do Carnaval 2022 é prorrogado até terça-feira

A Prefeitura de Corumbá prorrogou até a próxima terça-feira (22), as inscrições para o concurso que vai escolher a Corte de Momo do Carnaval 2022. Gratuita, a inscrição pode ser feita na sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio, localizada na rua Dom Aquino, nº 1380, das 08 horas às 12h30. O concurso está marcado para o dia 1° de abril, às 19h, na Praça Generoso Ponce, que fica na avenida General Rondon. A comissão julgadora vai escolher Rei Momo, Rainha e duas Princesas.

A premiação para os vencedores será a seguinte: Rei Momo R$ 2 mil; Rainha da Corte de Momo R$ 2 mil ;Princesas da Corte de Momo R$ 1,5 mil cada uma. Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do Carnaval 2022, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

Para participar é necessário ser brasileiro; ter no mínimo 18 anos completos até o último dia da inscrição; residir no município de Corumbá; ter concluído o Ensino Fundamental (9º Ano); não ser servidor público municipal, sob qualquer categoria, vinculado à Prefeitura Municipal de Corumbá; não ter sido eleito Rei ou Rainha do Carnaval de Corumbá, no concurso anterior; entre outros requisitos.

A Coroação da Corte de Momo eleita será realizada no mesmo dia, 1° de abril, logo após o resultado divulgado pela comissão julgadora. O edital completo com a documentação necessária para as inscrições e outros critérios pode ser conferido na edição de sexta-feira, 04 de março, do DIOCORUMBÁ.