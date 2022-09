Debate morno marca última semana da corrida eleitoral

O último debate no Estado realizado pela TV Morena foi morno e sem ataques os candidatos se preservaram de confronto direto há poucos dias da eleição.

Estiveram presentes os candidatos ao governo: Marquinhos Trad (PSD), André Puccinelli (MDB), Rose Modesto (União Brasil), Eduardo Riedel (PSDB), Renan Contar (PRTB), Gisele Marques (PT) e Adonis Marcos (Psol). Magno de Souza, candidato pelo PCO, ficou de fora por não atender aos critérios de participação.

O candidato que mais pareceu confortável e com as respostas rápidas e diretas foi o campeão das pesquisas até o momento, André Puccinelli (MDB), que falou sobre sua experiência à frente da máquina pública, porém trouxe novas propostas para as perguntas apresentadas.

O candidato do PSOL Adonis Marcos, arriscou alguns embates e fez algumas piadinhas chamando os candidatos Bolsonaristas de B1 (Contar) e B2 (Riedel), como chamam os filhos do presidente.

Rose Modesto (União), se manteve recolhida e alguns momentos se perdeu e trouxe o discurso do social, Gisele Marques tentou algumas investidas como a de questionar o Capitão Contar sobre sua aposentadoria, e ele rebateu explicando como funciona o militar de carreira como reservista.

Foram comentadas propostas tributárias como o uso do Fundersul, realização de concursos públicos, valorização de professores, taxas cartorárias, preservação ambiental, rodovias, combate à fome, incentivo à cultura e redução de impostos, no segundo bloco do debate que compôs cinco momentos. André Puccinelli falou com propriedade sobre os temas como os concursos públicos e exemplificou que quando deixou o Governo havia um planejamento para dar continuidade aos concursos e que aumentou o número entregue por ele.

No terceiro bloco o Capitão Contar abordou o tema da investigação de assédio sexual envolvendo o ex-prefeito, Marquinhos Trad (PSD), que afirmou ser “armação política”.

André focou em mostrar propostas e no final todos tiveram 30 segundos para responder as últimas questões e finalizaram agradecendo seus leitores.

