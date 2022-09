Seriema com perna quebrada é resgatada em centro da cidade

A Polícia Militar Ambiental capturou, ontem (27), uma seriema com uma das pernas quebrada, no centro da cidade de Bonito, a 245 km de Campo Grande. Havia indícios de que a ave foi atropelada.

Uma moradora da rua Rebuá, no bairro Vila Donaria, nas proximidades da área central da cidade, acionou a equipe ambiental. Ela informou havia uma ave da espécie Cariama cristata (Seriema) e que o animal estava ferido e com dificuldades de locomoção. Os policiais foram ao local e puderam confirmar as informações. A ave estava com uma das pernas quebrada.

As condições indicavam que a ave poderia ter sido atropelada e que o provável acidente ocorrera há alguns dias, pois o ferimento já estava em estado de putrefação. A seriema foi encaminhada para veterinários do Aquário Natural da cidade para atendimento. Logo que os veterinários liberarem, a seriema será encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, até ser reabilitado e devolvido ao seu habitat natural, se possível.

