Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta; confira prováveis escalações

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h45, no Mineirão. A partida é válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão chega para defender sua invencibilidade e ficar próximo de seu 11º título do Campeonato Brasileiro. Já o galo quer manter seu objetivo de se classificar para Libertadores de forma direta.

Desde que os dois se enfrentaram pela última vez, o Palmeiras sofreu um baque ao cair para o Athletico-PR na Libertadores, mas manteve a regularidade no Brasileirão e lidera o torneio com 57 pontos, oito de vantagem para o vice-líder Inter. Vem de dois triunfos sobre Juventude e Santos.

Já o Atlético não vive bom momento. Mesmo com a contratação de Cuca, o time não conseguiu se estabilizar e segue despencando no Brasileiro. Atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o time mineiro deve encerrar a temporada sem um título de expressão.

O Verdão defende sequência de 12 jogos sem derrotas, sendo oito vitórias e quatro empates na competição. Para manter os bons números, porém, o Palmeiras terá de superar a ausência de Abel Ferreira, suspenso, e de outros sete jogadores na partida desta noite.

Prováveis escalações para Palmeiras x Atlético-MG

Atlético-MG

O técnico Cuca conta com dois “reforços” importantes entre os relacionados do Galo para enfrentar o Palmeiras. Um deles é o meio-campista Matías Zaracho, liberado pelo departamento médico nesta semana após processo de fortalecimento muscular. Na semana passada, após concluir recuperação de uma lesão muscular, o volante Otávio também havia sido liberado.

Já Hulk ainda é uma incógnita. Ao longo da semana, fez trabalhos com a fisioterapia atleticana, mas ainda não se sabe se estará à disposição diante do Verdão.

Palmeiras

O Verdão não terá sete jogadores para enfrentar o Atlético. Estão fora por suspensão: o zagueiro Gustavo Gómez, os volantes Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael, além do técnico Abel Ferreira. Lesionados, o volante Jailson e o meia-atacante Raphael Veiga são outras baixas. Por fim, a lista de ausências tem o goleiro Weverton, que integra a delegação da Seleção Brasileira na Data Fifa.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.