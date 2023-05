De última hora, campo-grandenses vão às lojas em busca de presentes para Dia das Mães

Como já é de praxe do brasileiro, os últimos dias para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (14) é de correria em busca do presente perfeito para a representante materna da família, e não poderia ser diferente em Campo Grande.

De calçados a cosméticos, a população busca pelos melhores descontos e promoções. Segundo pesquisa do Sebrae e Fecomércio, os artigos de vestuário estão entre as preferências dos consumidores nas compras (27,75%), seguido de perfumes e cosméticos (21,17%) e calçados (16,74%). Flores são a última opção dos consumidores, apenas 6,87%.

Segundo a gerente da loja O Boticário do Pátio Central Shopping, localizada na avenida Marechal Rondon, Centro, Pollyana Estevão de Souza, os clientes vão para a loja com preferência nos itens. “Temos várias opções, a gente sempre recebe os kits do Dia das Mães, então tem uma variedade, mas a preferência são os perfumes e hidratantes. Outra linha bem procurada é a de skincare, a mulherada quer cuidar da pele”.

Para ela, o diferencial para as vendas foi o dia em que a celebração caiu no calendário de 2023. “Ano passado, o Dia das Mães foi na primeira semana [do mês de maio], então a gente sentiu uma diferença, esse ano, ser na segunda semana teve um impacto, porque ano passado as pessoas estavam com mais pressa de comprar os presentes e esse ano não, tiveram mais tempo para pensar, fazer melhor as escolhas. A gente está com bastante expectativa para receber os clientes, estamos a todo o vapor”.

Porém, nem sempre a escolha é fácil, ainda mais quando são muitas pessoas para presentar, como no caso do autônomo Marcelo de Oliveira. “Eu vim com a minha esposa, porque não sou tão de comprar presentes. Vim comprar para minha filha, para minha mãe e para minha esposa. Estamos na expectativa de encontrar algo, mas Dia das Mães é todos os dias”, disse bem-humorado.

A gerente da loja de cosméticos ainda afirmou que as maiores vendas são esperadas amanhã (13). “Estão vindo [os clientes] de última hora, a loja fica lotada, às vezes a gente nem consegue dar conta, o pessoal busca muito os kits. Amanhã a expectativa é maior, por ser a véspera”, finaliza.

Calçados e jóias

Outro itens procurados para presentear são os calçados e jóias. Pelo menos 70% dos participantes da pesquisa do Sebrae responderam que pretendem gastar pelo menos R$: 221,17 com o item escolhido. Além disso, 85,26% irão comprar em lojas presenciais, sendo mais da metade no centro (60%). De acordo com o gerente da loja de calçados Anitta, também no Pátio Central, o fluxo mais esperado é na véspera.

“Os produtos mais vendidos são as sandálias e bolsas. Em relação ao ano passado o fluxo está muito igual, ontem mesmo a gente foi muito bem de vendas e esperamos o mesmo hoje. Amanhã que é sábado explode as vendas”.

Além disso, os clientes esperam maiores descontos devido a data. “Temos campanhas com o cartão de crédito, cashback, a do próprio shopping, com sorteios. Estou sentindo que as pessoas deixaram para última hora: ontem e hoje teve muitas vendas”.

As jóias e semi-jóias também fazem parte da lista de opções de presentes. Giovana Ramirez, vendedora da joalheria Baummer, destaca que há procura em itens como ponto de luz e kits. “A gente está passando por esse período de Dia das Mães com bastante vendas, principalmente com kits que os clientes montam. E aqui há opção de troca, caso não gostem”.

Para ela, às vendas devem esquentar no sábado. “O começo da semana foi bem parado [de vendas] e começou a aumentar hoje, e o grande fluxo que a gente aguarda amanhã, no sábado, que antecede o Dia das Mães, já que o brasileiro deixa tudo para última hora”, disse.

Com informações das repórteres Amanda Ferreira e Amanda Gonzalez.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: