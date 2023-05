Em um mês, número de mortes por Influenza sobe para 22 em MS

Com a chegada do frio, o aparecimento de doenças respiratória como gripes e resfriados tende a aumentar em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, desde o início do ano foram registrados 194 casos e 22 mortes decorrentes do vírus da gripe, o que representa um salto significativo em menos de 30 dias.

Dados do boletim da Influenza divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), apontam que, até 12 de abril o Estado havia contabilizado 58 casos e cinco óbitos pela doença. Em um mês, o número de casos confirmados saltou para 194, uma alta de 234%, enquanto o número de mortes subiu 340%.

A Influenza B segue como a principal causa de óbitos, sendo responsável por 13 das 22 mortes registradas. Em seguida aparece a variante H1N1, causadora de oito óbitos e a Influenza A não subtipada, responsável por uma morte. Até o momento não foram registradas mortes decorrentes da variante H3N2 em MS.

Dentre as mortes registradas estão dois bebês que contraíram Influenza B, os óbitos foram registrados nos dias 14 de abril e 7 de maio nas cidades de Sonora e Campo Grande, respectivamente.

Em 2022, a principal causa de óbitos foi a variante H3N2, registrada em 105 das 113 mortes registradas no ano.

Cuidados

Para reduzir circulação dos vírus da gripe a secretaria de saúde recomenda a adoção de hábitos simples:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente após tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Vacinação

Campo Grande liberou nesta quinta-feira (11), a aplicação da vacina contra gripe em todos os púbicos a partir dos seis meses. A ampliação do público alvo estava prevista para a próxima segunda-feira (15), contudo, a Sesau antecipou o calendário a devido à baixa cobertura vacinal.

Dados do último relatório da Sesau apontam que a cobertura vacinal segue baixa em todos os publícios prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde. A maior procura foi entre os idosos de 60 anos ou mais. Em Campo Grande, cerca de 28.270 pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, o que corresponde a 28,98% do público alvo de 134,7 mil pessoas.

Em seguida aparecem os professores do Ensino Básico e Superior, que englobam o público de Trabalhadores da Educação, com 14,46% de cobertura, Puérperas correspondem a 12,9% da cobertura, gestantes 12,9% e os Trabalhadores da Saúde 11,08%. Entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, 6.178 foram vacinadas, o que corresponde a 8,84% do público estimado de 69,8 mil pessoas.

Em 2022, Campo Grande alcançou apenas 43,4% de todo o público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde, a meta da campanha era vacinar 90% dos grupos prioritários.

Vale ressaltar que a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

