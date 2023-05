Mais de 80% dos sul-mato-grossenses irão presentear as mães e roupas, perfumes e calçados são preferência

Com mais de uma semana para o Dia das Mães, celebrado no dia 14 de maio, muitos sul-mato-grossenses já sabem o que vão comprar para presentear. De acordo com pesquisa, roupas, calçados e perfumes são os itens mais escolhidos.

O levantamento, feito pelo Sebrae MS e IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS), indica que, celebrações e presentes devem movimentar um total de R$ 493,55 Milhões, o que representa um aumento de 37% em relação ao ano passado.

De acordo com a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, os pequenos negócios terão a oportunidade de aumentar o faturamento e lucro. “Para isso, é preciso apresentar uma vitrine atraente em suas lojas, oferecer produtos de qualidade, com preços competitivos e descontos, pelo menos para os pagamentos à vista. Além disso, é sempre importante fazer uma divulgação com antecedência, utilizando o potencial dos canais digitais”.

Mais de 70% dos entrevistados irão presentear as mães, e pretendem gastar em torno de R$: 221,17 com o item escolhido. Os artigos de vestuário estão entre as preferências dos consumidores nas compras (27,75%), seguido de perfumes e cosméticos (21,17%) e calçados (16,74%). Flores são a última opção dos consumidores, apenas 6,87%.

Além disso, 85,26% irão comprar em lojas presenciais, sendo mais da metade no centro (60%), e no comércio dos bairros (15,16%). E para evitar as dívidas, 64,31% pretendem comprar à vista e assim garantir um desconto.

Segundo a diretora o Dia das Mães é uma das principais datas do comércio, e para garantir boas vendas, os pequenos negócios devem se planejar. “A pesquisa aponta que, para quem vai presentear, a maioria quer comprar os presentes presencialmente, no centro da cidade. Para atender às expectativas dos consumidores, os pequenos negócios devem se preparar para a data comemorativa, a segunda melhor do comércio, atrás apenas do Natal”, avalia.

As comemorações também serão o ponto principal da celebração: 80% irão comemorar o dia. Mais da metade (86%) irá ficar em casa e preparar uma refeição caseira e apenas 8% irão para restaurantes e similares.

Foram entrevistados 1.981 pessoas no período de 27 de março a dois de abril em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá e Três Lagoas. Confira a pesquisa completa aqui.

