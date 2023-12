Custando R$ 2,98, preço do etanol se equipara ao praticado em 2018

Em doze meses, valor médio do combustível obteve redução de 16,44%

Conforme a ANP, no mês de dezembro de 2022, o litro do etanol estava custando R$ 3,77, em média, com valor mínimo de R$ 3,67 e máximo de R$ 3,99. Atualmente, o preço médio pago pelo litro do mesmo combustível é de R$ 3,15. Com base na pesquisa da agência, os custos variam entre R$ 2,98 e R$ 3,27, nas bombas. O que indica que, em um ano, a diferença obtida, levando em conta o custo médio, foi de 16,44%.

Vale lembrar que, com base nos valores analisados pela ANP, em 2018, Campo Grande consolidou a marca de menor preço, após as altas consecutivas. Naquela ocasião, o valor pago pelo litro do etanol chegou à marca de R$ 3,03 na Capital. Semelhante aos R$ 2,99, da atualidade.

Na manhã de sábado (23), a equipe de reportagem constatou os valores aplicados em oito postos de abastecimento da Capital. O valor mais baixo praticado pelo litro do etanol foi de R$ 2,98, no Auto Posto, localizado na avenida Calógeras com a rua Maracaju. Com uma diferença de apenas R$ 0,01, o combustível foi encontrado a R$ 2,99, nas seguintes unidades: Posto Locatelli, na Av. Costa e Silva; Posto Petrobras – Sem Limite localizado entre a rua Frei Coimbra e a Av. Costa e Silva; Posto Rede Bonatto, na Av. Costa e Silva com a rua dos Motoristas e no Posto BR Mania, da rua Trindade.

Tais preços têm estimulado o abastecimento com o etanol, não só na Capital, como também no inteiror do Estado. Segundo o caminhoneiro Carlos Padilha, 54,a queda é motivo para comemoração. “Rodo o Estado e percebi que o etanol melhorou de preço em postos, principalmente da Petrobras. Abasteço o carro quando estou na cidade, e esse valor fica tentador em relação a gasolina”, compara o motorista.

Para outros, como é o caso do motorista Laercio Tavares, os preços atuais estão surpreendendo. “Olha, fazia tempo que não via o etanol chegar a esse preço, tem uns meses por aí. Abasteço com GNV e álcool, como meu carro tem essa possibilidade de configurar GNV ou gasolina ou etanol, eu optei por configurar ele com GNV e etanol, justamente pelo preço”, citou.

Questionado, sobre o estímulo para a utilização deste combustível, o presidente do Sinpetro, Edson Lazarotto, confirma que é esperada uma maior demanda, levando em conta que os preços estão sendo atrativos para os motoristas. “Quanto ao consumidor, ele sempre irá procurar o combustível que mais proporcione reduzir seus custos e atualmente o etanol está competitivo”, ressalta o presidente.

Na casa dos R$ 3, o litro do combustível foi encontrado ao custo de R$ 3,05 no Posto Alloy, localizado na avenida Fernando Corrêa; a R$ 3,09, no Posto Tork Oil, na Av. Rui Barbosa e a R$ 3,14 no Posto Petrobras, da avenida Calógeras com a Av. Fernando Corrêa. Conforme noticiado anteriormente, com base em dados disponibilizados pelo Sinpetro- -MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS), o volume comercializado em 2023, comparado ao último semestre de 2022, obteve um aumento no setor de 9,2% em todos os combustíveis, – gasolina, etanol e diesel.

O diretor-executivo da Sinpetro/MS, Edson Lazarotto, explica que apesar de todas as dificuldades encontradas ao longo de 2023, este foi um ano de muita expectativa. “Havia indícios de que poderia faltar diesel no mercado, o que não ocorreu, tendo inclusive um crescimento nos volumes, como também o etanol que, devido aos preços praticados pelas usinas, teve um crescimento no seu volume bastante satisfatório”, avaliou. O diretor-executivo ainda completou que, “apesar de o setor ser extremamente volátil, dependemos de muitos fatores para que tudo se torne bom para toda a cadeia produtiva, até o consumidor final”, finaliza.

Por Suzi Jarde e Michelly Perez.

