Mensagem por Padre Rosenei Pauli

Alegra-te filho, sim é Natal. Se soubesses o que era o Mundo antes de Minha Vinda! Estava Deus de um lado e de outro os homens. Mas agora, Deus Se tornou um, entre os homens. Um de vós! Como medirás esse Amor? Uma União assim, feita possível entre tu e Eu! Vês a diferença? Seria possível deixar-te entregue às próprias misérias, fraquezas, ao destino de morte herdado por conta do pecado de teus primeiros pais, dos teus pecados? Agradece-Me com todas as tuas forças e sê Meu, mais do que antes.

Por conta desta Verdade, tão plenamente acreditada por Minha Mãe e São José, foram tão felizes, pois apesar do frio da Gruta de Belém, da falta de luz e de tantas outras coisas necessárias, mas estando Comigo, tendo a Mim Homem e Deus, não lhes faltava nada. Não cederiam seu lugar a nenhum príncipe da Terra.

Que o teu amor seja suficientemente grande como para compreender a plenitude da alegria que há na União com Deus. Quando nada se tem, mas se possui a Mim, nada faz falta. E isso de Me possuir não é uma ficção. Eu Sou real e a Minha posse o É. Eu tomo posse daqueles que se dão a Mim. Em certas ocasiões nem sequer aguardo que vos ofereças: tomo-vos antes, tão grande assim é o Meu Desejo de possuir-vos.

Quem terá a suficiente simplicidade de coração para crer-Me? Serás tu? Ah, se creres! Então terás um feliz e abençoado Natal, um Natal que jamais passará.

Por Rosenei Pauli