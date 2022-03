Cumprindo protocolos de biossegurança, aulas presenciais da Reme retornam nesta quinta-feira

A Reme (Rede Municipal de Ensino) retoma às aulas presenciais de 204 unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental na quinta-feira (3). O ano letivo terá início de forma 100% presencial, inclusive para as escolas do campo, da área rural de Campo Grande e dos distritos de Anhanduí e Rochedinho, e também para os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O retorno das aulas vai acontecer com o cumprimento dos protocolos de biossegurança, é obrigatório o uso de máscaras de proteção dentro das escolas, além das medidas de higienização e limpeza. Durante o período de férias escolares, a partir de dezembro de 2021 até agora, as escolas da Reme passaram por desinfecção, como forma de prevenção a disseminação da COVID.

Material e merenda

A partir do início do ano letivo 2022, os alunos vão receber o uniforme e também o kit de material que contém lápis, tesoura, cola, lápis de cor, giz de cera, massinha de modelar, agenda, cadernos diversos, régua, cola colorida, apontador, borracha, tinta guache, com variações de acordo com o ano escolar.

Os uniformes são entregues pelas escolas diretamente aos alunos – mediante contato feito por cada escola com os responsáveis pelos alunos.