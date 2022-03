Com lista de regras, temporada de pesca amadora retoma a partir de hoje em todos os rios de MS

Começa a partir desta terça-feira (1º) a temporada 2022 de pesca nos rios sul-mato-grossenses. Entretanto, amadores e até mesmo pescadores profissionais precisam estar atentos à listagem de exceções do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) para fazerem a atividade de maneira legal. Das regras, a principal é a obrigatoriedade da emissão de uma licença ambiental do órgão àqueles que buscam o turismo de pesca como um momento de lazer, ainda mais nesta semana de Carnaval.

Desde o ano de 2020, pescadores só têm a permissão de levar um peixe nativo – pacu, pintado, cachara, jaú, por exemplo – além de outros cinco exemplares de piranhas, mas somente dentro das medidas mínima e máxima preestabelecidas. Caso o pescado estiver fora dos tamanhos, a soltura deve acontecer imediatamente ainda no rio. O dourado, contudo, tem restrição de pesca até 2024, de acordo com a lei nº 5.321/2019. A espécie continua em perigo de extinção.

Já as espécies “exóticas” (aquelas que não pertencem à fauna local) não possuem cota – o pescador pode levar a quantidade que conseguir pescar. São consideradas exóticas, por exemplo, peixes como apaiari, bagre africano, black bass, carpa, peixe-rei, sardinha-de-água doce, tilápia, tucunaré, zoiudo, tambaqui.

A licença digital de pesca pode ser retirada no site do Imasul ou por meio do aplicativo MS Digital, do governo estadual. Dúvidas podem ser conferidas pela Cartilha do Pescador, meio por onde estão listadas todas as regras na íntegra.

Anterior à nova temporada de pesca que se iniciou hoje, o período de defeso estava vigente, mas terminou na última segunda-feira (28). A legislação é aplicada para proteger espécies, principalmente as ameaçadas, durante a época de piracema, como é conhecida a reprodução dos peixes.