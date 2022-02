Vetorial completa 53 anos de fundação e consolida presença no Estado

Atuando em Mato Grosso do Sul nos setores de mineração, siderurgia e produção de carvão, a Vetorial completa neste mês de fevereiro 53 anos de fundação. A empresa, que já possui forte presença na economia regional, com operações que datam do ano de 1995, vem ampliando seus investimentos em solo sul-mato-grossense.

A Vetorial completa mais um aniversário comemorando números expressivos: são mais de 900 empregos diretos e ao menos 840 indiretos, resultado de operações em seis municípios de Mato Grosso do Sul, onde se concentram todos os negócios da empresa, atualmente uma das cinco maiores em termos de faturamento no Estado.

Entre 2020 e 2021, a produção de ferro-gusa teve crescimento de 24%, resultado da reativação da planta siderúrgica de Ribas do Rio Pardo, que permaneceu 7 anos paralisada. Ainda no que se refere ao setor da siderurgia, no ano passado a produção destinada ao mercado interno foi de 56%, enquanto que 44% foi para a exportação.

Também a mineração, em duas minas localizadas no município de Corumbá, traz números expressivos. A produção mais do que dobrou na comparação entre 2020 e 2021 – crescimento de 109%.

Do total produzido no ano passado, 48% foi para o mercado interno e 52% para exportação, que registrou crescimento de 60% entre 2020 e 2021.