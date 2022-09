Lotofácil: 79 apostas irão dividir o prêmio de R$ 180 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso especial 2610 da Lotofácil da Indepêndencia, na noite desde sábado (10), com o prêmio de 180 milhões.

As 15 dezenas sorteadas foram: 24 – 22 – 05 – 07 – 09 – 17 – 08 – 20 – 11 – 16 – 15 – 01 – 10 – 12 – 03. Cerca de 79 apostas acertaram todos os números, levando para casa um bolão de R$ 2.248.149,10.

As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (3) e nos estados de São Paulo (15), Minas Gerais (9), Mato Grosso (6), Goiás (4), Pará (4), Paraná (4), Rio Grande do Norte (4), Bahia (3), Maranhão (3), Rio de Janeiro (3), Ceará (2), Alagoas (2), Rio Grande do Sul (2), Tocantins (2), Amazonas (1), Espírito Santo (1), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Roraima (1) . Houve, ainda, seis apostas ganhadoras feitas no Canal Eletrônico.

E Mato Grosso do Sul não ficou de fora da lista de ganhadores. Um apostador de Coxim foi o único do Estado a acertar as 15 dezenas, após apostar em um bolão na Lotérica Avenida.

A Lotofácil também irá premiar as apostas que acertaram entre 11 e 14 dezenas. Veja quantas pessoas foram e o prêmio que cada uma irá levar.

– 14 acertos – 12.202 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 1.118,16

– 13 acertos – 378.406 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 25

– 12 acertos – 4.292.807 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 10

– 11 acertos – 22.099.555 apostas ganhadoras – prêmio individual de R$ 5

Esta esdição da Lotofácil da Indepêndencia é atualmente a que pagou o maior pêmio da história da modalidade. Segundo a Caixa, o anterior teria sido o prêmio de R$ 150,9 milhões, em 2021.

Para participar do sorteio, as apostas tem até às 18h (19h horário de Brasília) para serem realizadas. Os jogos devem ser feitos em volantes específicos, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples custa R$ 2,50, e o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo pelo canal oficial da Caixa no Youtube. A transmissão começa a partir das 20h (horário de Brasília).

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

