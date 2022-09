Setembro Dourado: “O Câncer Infantojuvenil Existe de Verdade”

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS

Durante todo este mês de setembro, a CONIACC (Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer) realiza mais uma edição da campanha Setembro Dourado. Trata-se de um dos principais projetos da instituição, desenvolvido anualmente em parceria com as 47 associadas distribuídas no Brasil, entre elas a AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), que também está dedicada ao mês de conscientização, com a finalidade de conscientizar a população para a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

Com o lema nacional “O câncer infantojuvenil existe de verdade”, a ideia é romper o preconceito e a negação sobre a doença, destacando a importância do diagnóstico precoce para ampliar as chances de cura. O Setembro Dourado fez uma adaptação sobre o conceito do mote, criando quatro personagens do universo infantil (Gorila Cantor, Leão Skatista, Urso Astronauta e Porquinho Patinador) para chamar a atenção quanto aos sinais e sintomas que devem ser observados e buscar assistência médica o quanto antes.

Primeira causa de mortes

O câncer infantojuvenil é considerado a primeira causa de mortes entre jovens de zero a 19 anos no Brasil. Em países com alto IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), as chances de sobrevida chegam a 85%, ao passo que no país este índice alcança a média de 60%, conforme dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

A estimativa de casos novos para este ano é de mais de 8 mil casos no país, de acordo com a Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, feita pelo Inca e publicada em 2020, válida como projeção para três anos (2020- 2022). O estudo também estimou os novos casos de câncer infantojuvenil por estado. Em Mato Grosso do Sul a estimativa é de 140 novos casos para este ano de 2022.

AACC-MS

Em Mato Grosso do Sul, a AACC-MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), que há 24 anos acolhe crianças e adolescentes com câncer da Capital e do interior, está dedicada ao Setembro Dourado e à conscientização da população para a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.

O oncologista pediátrico Marcelo dos Santos Souza, que é responsável pelo CETOHI (Centro de Tratamento Onco-Hematológico Infantil), onde os pacientes assistidos pela associação realizam seu tratamento, ressaltou que saber detectar os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil é fundamental.

“No CETOHI, o índice de cura é de cerca de 67%, mas varia de acordo com o tipo de câncer e o quão avançada está a doença quando o paciente chega para tratamento, por isso detectar o câncer infantojuvenil o quanto antes pode ser decisivo para a cura”, explicou.

O médico alertou ainda aos sintomas que devem ser observados em crianças e adolescentes

– Perda de peso;

– Manchas roxas, sandramentos pelo corpo sem machucado;

– Febre prolongada de causa não identificada;

– Vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda de equilíbrio;

– Dores nos ossos ou nas juntas, com ou sem inchaços;

– Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga;

– Crescimento dos olhos, podendo estar acompanhado de mancha roxa no local.

Se qualquer um desses sinais e sintomas forem detectados em alguma criança, a orientação é procurar ajuda médica imediatamente.

“Quanto mais gente tiver acesso a essas informações, cada vez mais crianças e adolescentes podem ser curados”, disse a presidente da AACC-MS, Mirian Comparin Corrêa.

Inclusive, a AACC-MS convida a todos para acompanharem as postagens nas redes sociais que, durante todo o mês, serão voltadas ao Setembro Dourado. As redes sociais podem ser acessadas a partir do site www.aacc-ms.org.br.

