Quinta-feira em MS será com altas temperaturas e chuvas intensas

A previsão do tempo para esta quinta-feira (26), indica que Mato Grosso do Sul terá um dia marcado por chuvas intensas, influenciadas pelo avanço de uma frente fria que deixa o tempo instável em todo o Estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as precipitações tendem a se concentrar principalmente nas regiões centro-norte, noroeste, leste e nordeste do território sul-mato-grossense.

Campo Grande iniciou o dia com o céu ensolarado, mas a máxima prevista é de 28°C, com possibilidade de chuva a qualquer momento. A região Pantaneira também terá temperaturas moderadas, com os termômetros atingindo até 31°C em cidades como Corumbá e Aquidauana.

Na região leste do Estado, o clima permanece ameno, com máximas de 29°C em Três Lagoas e Paranaíba. Assim como nas demais regiões, essas localidades estão sob alerta para pancadas de chuva ao longo do dia, com chances de tempestades localizadas em alguns municípios.

Com a instabilidade climática, o Cemtec reforça a necessidade de atenção redobrada, especialmente nas áreas mais suscetíveis a alagamentos e enxurradas. O monitoramento constante das condições meteorológicas é essencial para garantir a segurança da população.

A previsão para o restante da semana indica que o padrão de chuvas deve persistir, mantendo o clima instável e as temperaturas dentro de limites moderados em todo o Estado

Com informações do Cemtec

