Dengue: pesquisa revela variação de 124,28% no preços de repelentes

Uma pesquisa realizada pelo Procon Municipal revelou uma ampla variação nos preços de repelentes em Campo Grande. Os dados coletados pela Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor entre os dias 22 e 23 de fevereiro indicaram uma diferença de 124,28% nos valores praticados pelos estabelecimentos comerciais da capital sul-mato-grossense.

Ao todo, 35 produtos foram analisados em oito diferentes pontos da cidade, destacando uma faixa de preço que vai de R$ 17,79 a R$ 39,90.

O objetivo da pesquisa é fornecer informações precisas aos consumidores, permitindo que tomem decisões mais conscientes na hora de adquirir repelentes, especialmente em um contexto de aumento dos casos de dengue na região.

Segundo o subsecretário do Procon Municipal de Campo Grande, José da Costa Neto, o aumento nos preços tem gerado preocupação entre os consumidores, diante da crescente necessidade de proteção contra as doenças transmitidas pelo mosquito.

“O aumento nos preços tem sido uma preocupação para os consumidores, especialmente em meio ao cenário de crescimento dos casos de dengue, aumentando a necessidade de proteção contra as doenças transmitidas pelo mosquito”, ressalta.

Diante desse cenário, o Procon Municipal recomenda que os consumidores realizem uma pesquisa prévia antes de efetuar a compra, observando as variações de preços e as melhores ofertas disponíveis. Além do preço, também é importante considerar a qualidade do produto, o atendimento oferecido pelo estabelecimento e, quando aplicável, a taxa de entrega. A pesquisa completa está disponível para acesso público através de um link online fornecido pela instituição.

