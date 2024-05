Criança busca ajuda da polícia para proteger mãe de agressão em Paranaíba

Na tarde desta terça-feira (14), uma menina de apenas nove anos demonstrou grande coragem ao procurar a Polícia Militar para impedir que sua mãe fosse agredida pelo ex-namorado. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, em Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança chegou correndo ao portão da base policial, pedindo socorro e informando que o ex-namorado de sua mãe estava em sua casa e agindo de forma agressiva. Imediatamente, uma equipe policial se dirigiu ao local.

Ao chegar à residência da vítima, os policiais encontraram o homem de 32 anos no portão, tentando agredir a mulher. O suspeito estava visivelmente agressivo e alcoolizado. Ele tentou resistir à abordagem policial, mas foi rapidamente imobilizado, algemado e colocado dentro da viatura.

Ainda conforme o registro policial, a vítima apresentava diversas marcas de violência como, mordidas no braço, rosto e boca, além de vermelhidão no pescoço, indicando uma tentativa de estrangulamento. A mulher possuía uma medida protetiva contra o agressor, mas isso não impediu que ele fosse até sua casa.

O agressor foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Ele foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, onde o caso foi registrado e seguirá para investigação.

