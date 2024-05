Pedreiro morre em acidente de moto na BR-376 em Deodápolis

O pedreiro Sebastião Alves de Matos, de 61 anos, morreu em um acidente de moto na BR-376, em Deodápolis, cidade localizada a 265 km de Campo Grande. O acidente ocorreu no início da noite de terça-feira (14).

Segundo informações do site Impacto News, Sebastião, conhecido como Tião, estava conduzindo sua moto pelo acostamento da rodovia. Em um determinado momento, ele acessou a pista de rolamento e colidiu com um veículo de passeio que seguia no mesmo sentido.

A colisão foi extremamente violenta, resultando na morte imediata de Tião. O enteado dele, que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos e foi rapidamente socorrido e encaminhado ao hospital municipal de Deodápolis.

Ainda conforme a publicação do site Impacto News, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e da perícia estiveram presentes no local do acidente para realizar os procedimentos necessários e iniciar a investigação. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

