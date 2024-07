Criança atingida na cabeça por peça que desprendeu de caminhão morre na Santa Casa

Um menino de 9 anos que estava em um ônibus e foi atingido por peça de caminhão que se desprendeu na Br-163 morreu na tarde da última quinta-feira(11).

A criança estava internada em estado grave na Santa Casa de Campo Grande e teve morte cerebral. A equipe médica estava dando remédios para que a criança não sentisse dor e passasse por cirgurgia posteriormente, já que o parafuso ainda estava na cabeça do menino.

O ocorrido

Conforme relatado pelo site Coxim Agora, a vítima seguia acompanhada da mãe na última terça-feira(9)em um ônibus de viagem, sentada no banco da primeira fileira. Em certo momento, uma peça atravessou o vidro e atingiu a criança.

A mãe não entendeu o que aconteceu de imediato e passou a pedir socorro. O veículo parou no acostamento e o socorro foi acionado.

O garoto foi resgatado por uma equipe médica da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, e encaminhado para o Hospital Regional de Coxim com traumatismo craniano.

O interior do veículo ficou cheio de cacos de vidro. Outros passageiros disseram que a peça pode ter se soltado de um caminhão que realizava ultrapassagem. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada e registrou a ocorrência.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.