UEMS tem cursinho pré-vestibular de graça; vagas são limitadas

Ao todo, são 120 vagas para Campo Grande: 40 para o bairro Moreninhas e 80 para o Centro

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o cursinho pré-vestibular da universidade. As vagas são gratuitas! Ao todo, são 120 vagas para Campo Grande, sendo 40 para o bairro Moreninhas e 80 para o Centro.

As inscrições ocorrem entre os dias 15 a 30 de julho, e o curso inicia no dia 6 de agosto, com duração de três meses. Clique aqui para se inscrever.

Além das aulas teóricas, serão realizados plantões de atendimento ao aluno, monitorias e tutorias online, oferecendo apoio personalizado aos estudantes com maiores dificuldades em planejamento de estudos, bem como em disciplinas de exatas e redação.

Unidades Ofertadas

Campo Grande – MORENINHAS (40 vagas)

Local: Escola Estadual Waldemir Barros da Silva;

Endereço: Rua Palmacia, s/n, Moreninhas;

Campo Grande – CENTRO (80 vagas)

Local: Quarta Igreja Batista;

Endereço: Rua José Antônio, 1951, Centro, Campo Grande;

Dias e horários das aulas

Terça-feira (presencial) – das 19h às 21h40;

Quinta-feira (presencial) – das 19h às 21h40;

Sexta-feira (on-line) – das 19h às 21h40.

