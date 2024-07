Filho de secretário de Obras de Coxim morre em acidente de carro na BR-359

Fernando Lopes, de 29 anos, filho do secretário de Obras da cidade de Coxim, Ivaldo Lopes, morreu em um acidente de carro na BR-359, na madrugada desta sexta-feira (12). O acidente ocorreu entre Coxim e Alcinópolis.

Segundo informações, a vítima conduzia o veículo acompanhado da esposa e um cachorrinho, quando o carro invadiu a via contrária e o motorista perdeu o controle da direção. O carro capotou diversas vezes, atingindo algumas árvores até parar a cerca de 90 metros da rodovia.

A mulher conseguiu desprender o cinto e saiu do carro, sem ferimentos graves. Ela caminhou até encontrar uma fazenda e pediu ajuda.

A polícia encontrou o carro completamente destruído e o condutor já estava morto, sem chance de socorro. O animal de estimação que estava no veículo também morreu.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Perícia estiveram no local.

