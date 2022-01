Mulher é presa após agredir outra a garrafadas na Aldeia Jaguapiru

Uma mulher de 24 anos foi presa após agredir outra de 23, na madrugada deste sábado (22), por volta das 2h, na Aldeia Jaguapiru, em uma Reserva Indígena de Dourados, aproximadamente 229,8 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo o Dourados News, a vítima foi ajudar um amigo, que estava com a motocicleta estragada dentro da Aldeia, e coincidiu em estar de frente à residência da suspeita. As duas mulheres já tinham se desentendido antes e começaram uma nova briga, com troca de tapas e puxões de cabelo.

Quando a suspeita pegou uma garrafa de vidro e disparou contra a cabeça da vítima, que ficou com hematomas no rosto e um corte na cabeça, sendo encaminhada para o UPA. E a mulher que agrediu apresentava apenas um arranhão no rosto e no pescoço, foi encaminhada a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para as providências cabíveis.