Corredores de ônibus irão receber 82 câmeras até 2024

Como parte do projeto de revitalização do centro de Campo Grande, 82 câmeras de segurança serão instaladas nos corredores de ônibus da Capital.

De acordo com o o secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) de Campo Grande, Valério Azambuja, as câmeras serão instaladas juntamente com as obras do corredor expresso de ônibus, no trecho da rua Rui Barbosa. “As obras de engenharia do corredor expresso serão feitas no trecho da rua Rui Barbosa até a Mascarenhas de Moraes. Lá serão instaladas 52 câmeras”, explica o secretário.

Valério Azambuja ainda diz que mais trechos serão contemplados com as câmeras. ” O percurso da Calógeras até a avenida Mato Grosso, próximo a Feira Central e Cemitério Santo Antônio receberão mais 32 câmeras. São aproximadamente 84 a 85 equipamentos a mais fazendo o monitoramento”.

O projeto está sendo pleiteado para os anos de 2023 a 2024, com a contratação de 300 novos servidores para a realização do monitoramento. ” Entre julho a outubro esses servidores irão realizar um curso de capacitação em CCTV. A previsão de chamada é entre janeiro à fevereiro. Serão 30% a mais de trabalhadores para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande”, esclarece Valério.

Segundo o secretário, com essa nova ferramenta o trabalho da Guarda Municipal será otimizado, permitindo que todas as ocorrências sejam registradas. “As câmeras conseguem atingir 100 metros para frente e 100 metros para trás, filmando um eixo de 380 graus, 24 horas por dia, com monitoramento de servidores. Toda a extensão do trecho tem paradas. Com a instalação das câmeras haverá segurança efetiva para a população”, finaliza o secretário.

