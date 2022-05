Novo ministro de Minas e Energia, Sachsida pretende mudar regime de partilha nos leilões do pré-sal

Após a saída de Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia, o economista Adolfo Sachsida foi o nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), para assumir o comando da pasta.

Sachsida é doutor em Economia pela UnB (Universidade de Brasília) e possui pós-doutorado pela Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Ele também é advogado, especializado em Direito tributário.

O novo ministro também esteve a frente

Por meio das redes sociais, Sachsida agradeceu a Bolsonaro pela “confiança”:

Agradeço ao Presidente @jairbolsonaro pela confiança, ao min Guedes pela apoio e ao min Bento pelo trabalho em prol do país. Com muito trabalho e dedicação espero estar a altura desse que é o maior desafio profissional de minha carreira. Com a graça de Deus vamos ajudar o Brasil. — Adolfo Sachsida (@ASachsida) May 11, 2022

No comando do Ministério de Minas e Energia, Sachsida anunciou que irá trabalhar para trocar o atual regime de partilha nos leilões do pré-sal pelo de concessões, já que segundo ele o auto modelo privilegia a Petrobras,

O modelo de partilha estabelece um valor fixo da taxa paga aos cofres públicos pela exploração das áreas, nesse caso vence a empresa que oferecer a maior participação para a União na exploração do petróleo a ser descoberto ao longo dos anos.

Atualmente, a Petrobras tem direito de preferência em todas as áreas do pré-sal, limitado a até 30% de participação, com possibilidade de ampliar a fatia nos consórcios.

Já no modelo de concessão, vence quem pagar o maior valor de outorga ao governo, normalmente à vista. A exploração das áreas é feita de acordo com o ritmo que o vencedor do leilão estabelecer. Nesse modelo, a Petrobras não teria nenhum privilégio assegurado.

Bento Albuquerque

A exoneração do ex-ministro foi divulgada ontem (11), no Diário Oficial da União e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). A mudança foi motivada devido às constantes altas dos preços dos combustíveis, promovidas pela Petrobras, estatal que integra a pasta e constante alvo de críticas por parte do presidente da República. Bento Albuquerque solicitou a troca.

Com informações da Agência Brasil.

