Coordenadoria divulga nome dos oito bairros com alto índice de dengue na Capital

Conforme mapa de notificações da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), referente a semana 01 a 14, de 2023, oito bairros e parcelamentos de Campo Grande encontram-se com índices considerados muito altos, são eles: Caiobá, Chácara dos Poderes, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian (MAPE), Jardim Noroeste, Nova Lima , Tijuca e Tiradentes.

No último mês, houve um aumento de mais de 20% na procura por atendimento nas unidades de urgência e emergência do município em decorrência da doença. Pensando nisso, o Comitê Municipal de Combate ao Aedes aegypti, estarão reunidos nesta terça-feira (18), para discutir o cenário epidemiológico das arboviroses e as ações estratégicas na Capital.

Do dia 01 de janeiro a 12 de abril deste ano foram notificados 6.184 casos de dengue e dois óbitos provocados pela doença na Capital. No mesmo período do ano passado foram 6.067 casos notificados e quatro óbitos.

Os índices são considerados preocupantes, o que reacende o alerta em relação as medidas de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, sobretudo à dengue. Os casos de Chikugunya e Zika se mantém estáveis.

Operação Mosquito Zero

Em pouco mais de cinco meses, mais de 55,3 mil imóveis foram inspecionados nas sete regiões urbanas durante a Campanha Operação Mosquito Zero. Os trabalhos foram iniciados em 16 de novembro do ano passado e concluídos no dia 31 de março.

Cerca de 300 agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV/Sesau) estiveram mobilizados nas ações. Ao todo foram 39 mil depósitos e 2,6 mil focos eliminados.