Retirem os casacos do guarda-roupa: MS terá miníma de 10ºC no feriado

Odiado por muitos e amado por outros, o primeiro frio do ano está com data marcado para chegar em Mato Grosso do Sul, e será no feriado de 21 de abril. A região da fronteira, em Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande, promete a menor mínima, entre 10ºC a 12ºC.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre segunda e quarta-feira há possibilidade de chuva em diversas regiões do Estado, com valores acima de 40mm/24h, principalmente nas regiões centro-norte.

O frio deverá vir após as chuvas . Nas regiões sul e leste do estado são esperadas temperaturas mínimas entre 18/22°C e máximas de até 28°C. Nas regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C. E em Campo Grande, mínimas entre 21/22°C e máxima de 28°C. Os ventos atuam de noroeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

No feriado de Tiradentes e no próximo final de semana, são previstas temperaturas mínimas mais baixas, com valores entre 10/12°C em Mato Grosso do Sul.

Para os meteorologistas da Climatempo, esta massa de ar frio tem potencial para fazer a “virada de chave” do verão para o outono, expressão usada para representar uma mudança de padrão nas características da atmosfera, que deve sair das condições úmidas e quentes (verão) e começar a mostrar um padrão mais seco e frio, típico do outono. Com essa massa de ar frio, a América do Sul deve efetivamente deixar o verão e entrar no outono.