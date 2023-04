Jhoseff Bulhões traz mais sobre a nova fase do cantor Vitão

Vitão inaugura uma das fases mais importantes de sua carreira com a estreia de “Toda Manhã: ATO 1”. O lançamento conta com 6 faixas das 19 que totalizam o projeto dividido em três atos. Cada uma das canções retrata ciclos, que se começam e encerram ao final da última batida. Foi gravado em São Paulo e com participação da cantora Day, o trabalho faz referência a Michael Jackson.

Rapidinhas…

A Expogrande deste ano está de parabéns. A cantora Ana Castela fenômeno no Brasil com seu timbre de voz e carisma botou todo mundo para cantar no evento. Ela já é considerada uma das grandes revelações da música sertaneja. Será que vai longe?

Estou ficando com ranço da apresentadora Patrícia Poeta, toda semana uma novidade entre ela e o apresentador Manoel. Mas segundo o que dizem por aí, ele também é insuportável. A Globo precisa dar um jeito nisso aí. O público não merece ficar acompanhado essa disputa de egos.

Será que estou com moral? A assessoria do cantor Vitão me convidou para a coletiva dele, onde lançou seu mais novo projeto. A surpresa da semana foi o anúncio de que ele será pai. Que coisa hein!

Maicon Nogueira voltou ao cargo de subsecretário da juventude na administração municipal. Mas chamou atenção porque ele é amigo pessoal da atual secretária de comunicação. Parece que houve uma forcinha dela para ele assumir a nova função. A tal da indicação vale mais que competência. Ele também foi da gestão do ex-prefeito Marcos Trad.

Meu amigo e empresário Felipe Diniz está animado com a reinauguração do seu bar Paraíba 73. Toda semana com música ao vivo. O ambiente ficou show de bola, meu lugar favorito em Campo Grande.

Para encerrar. Quero deixar um recado aos pais, a responsabilidade sobre seus filhos é de vocês e não da sociedade. A educação tem que vir de casa e não da escola. Analisa e fiscaliza o que seus queridos estão fazendo. Enfim…

Foto: Xande Klein