No jogo da volta das Quartas de Final do Campeonato Goiano que aconteceu ontem (13) na Arena da Serrinha, em Goiânia, o Goiás repetiu o placar do jogo de ida e cravou 3 a 0 contra o Crac.

No estádio da Serrinha, aos 47 minutos do primeiro tempo, o atacando Nicolas abriu o placar para o Goiás. o gol que abriu a vitória da classificação foi marcado pelo atacante Nicolas. Na volta do intervalo, logo nos 2 minutos do segundo tempo, Nicolas marcou mais um para o Esmeraldino. No final da partida, aos 44 minutos, Vinícius cabeceou para o gol e fechou 3 a 0 para o Goiás.

Com a classificação, o Goiás irá enfrentar o Iporá na semifinal do Campeonato Goiano.