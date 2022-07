Internacional vence o América-MG e cola nos líderes do Brasileirão

Com gol nos acréscimos, o Internacional venceu o América-MG na noite de ontem (11), e voltou a sonhar com a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi do lateral, Moisés, após receber assistência de Johnny. Com esse resultado, o Internacional sobe para terceira colocação com 28 pontos e cola no Corinthians e Palmeiras na ponta da tabela.

A sequência do Internacional não será nada fácil. A próxima partida será contra o Atlético-PR no próximo sábado, às 15h30(horário de MS), na Arena da Baixada, em Curitiba. O Coelho que se encontra na 15º colocação com 18 pontos, precisa se reabilitar contra o Bragantino, no próximo domingo, às 18h (horário de MS), no Estádio do Independência, em Belo Horizonte.

