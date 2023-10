Consultores de São José dos Campos visitam o Parktec CG

Nesta quarta-feira (4), estiveram reunido,s no Parktec CG, os representantes do Ecossistema Local de Inovação e os consultores do Parktec de São José dos Campos, local onde foi instalado o primeiro parque tecnológico do país. Foi o primeiro encontro do grupo, criado na inauguração do parque no mês de setembro, com a assinatura de um Pacto pela Inovação. Participam do Ecossistema entidades, empresários e o poder público, com um objetivo único de fomentar o empreendedorismo, a cultura de inovação e a criatividade. Segundo a titular da Sugepe (Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos), e coordenadora do Parktec CG, Catiana Sabadin, o encontro marcou o início do planejamento estratégico das ações que serão executadas com os parceiros

“Nós inauguramos o nosso Parque Tecnológico no dia 15 de setembro e agora estamos fazendo o planejamento estratégico de atuação dele, trazendo todo o Ecossistema de Inovação aqui, que assinou um Pacto de Inovação por Campo Grande e agora a gente começa a implementar a atuação do Parque, os setores que nós vamos priorizar, como nós vamos utilizar as infraestruturas já existentes dos parceiros, como, por exemplo, os laboratórios das universidades, os ambientes de inovação que o Sistema S tem, para que a gente mapeie essa infraestrutura e entenda quais são os setores econômicos de base tecnológica que vamos priorizar.”

O Parque Tecnológico é um ambiente de conexão. O espaço tem salas de reuniões, estúdio para podcast, ambientes compartilhados. “É um espaço para capacitação e para que a gente tenha aqui palestras, encontros e nossa intenção, agora, é trazer os parceiros para ficar aqui dentro. Para isso, como é um espaço público, nós começamos a elaboração de editais, para trazer o que a gente chama de empresas âncoras e também de startups, que vão ser priorizadas a partir desse planejamento que estamos fazendo aqui hoje”, disse Sabadin.

No encontro, os consultores do Parque Tecnológico de São José dos Campos apresentaram o parque de lá, que é referência e ouviram sobre o Ecossistema de Campo Grande. “Hoje, nós estamos aqui, junto com a Prefeitura de Campo Grande e com o Parktec CG, num trabalho conjunto de entender e conhecer o Ecossistema de Inovação já existente em Campo Grande. E também, como o Parktec CG vai efetivamente se integrar a esse Ecossistema, para que todos possam trabalhar em conjunto, fazendo desenvolver e crescer todo o ecossistema de inovação da cidade”, afirmou o head de Novos Negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), Amaury Acatauassu.

O Parque Tecnológico São José dos Campos é pioneiro no Estado de São Paulo. O parque foi criado pela Prefeitura de São José dos Campos e o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de ser protagonista no desenvolvimento da região e do país, sendo um grande articulador para a criação de novas tecnologias, novos produtos e novos processos.

Na avaliação de Amaury, um dos palestrantes do encontro, Campo Grande está preparada para dar um upgrade no desenvolvimento e na inovação. “O que a gente percebe é que na cidade já existe um ambiente maduro para o desenvolvimento da inovação, do empreendedorismo e o nosso papel, aqui, é contribuir. Fazer com que a gente possa, de fato, colocar em prática todas essas iniciativas que já estão sendo tomadas para desenvolver inovação e empreendedorismo na cidade”, destacou.

Para o empresário, diretor da Conaje (Confederação Nacional de Jovens Empresários) e coordenador do CJE (Conselho de Jovens Empresários) da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Willyan Francescon, o encontro foi muito positivo. “Eu acho que é o futuro de Campo Grande, realmente fazer essa interlocução com diferentes setores e agentes de inovação da cidade. Essa é uma iniciativa que vai gerar frutos por muito tempo, em Campo Grande. É uma iniciativa incrível e que precisa ser incentivada, que vai trazer efeito tanto para a população quanto para o empresariado da cidade. Acho muito interessante, muito promissor”, declarou.

Ao final do evento, a coordenadora do Partek CG, Catiana Sabadin, afirmou que espera, como resultado do trabalho realizado pelo grupo, o impulsionamento do crescimento de todas as empresas participantes.“Esperamos, como resultado desse trabalho, desenvolvimento econômico e oportunidades para nossa cidade, basicamente vamos pegar empresas de base de tecnologia que estão no Estado, que desenvolvem certas ideias e conectá- -las com o que o mercado precisa, ajudando elas, incubando elas e as acelerando, para que elas possam crescer, se tornar internacionais, gerar emprego. Esse é papel do Ecossistema e do Parque Tecnológico.”

Por – Daniela Lacerda

