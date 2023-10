Mato Grosso do Sul tinha 183,5 mil microempreendedores individuais em 2021, segundo IBGE

Setor de serviços, construção civil, comércio e reparação de veículos foram os mais investidos

O IBGE divulgou ontem (4), as Estatísticas dos Cadastros de Microempreendedores Individuais. Nesta quinta-feira (5), é celebrado o Dia Nacional do MEI.

Em 2021, 46% dos microempreendedores individuais de MS estavam no setor de Serviços. Havia 183.592 MEIs (microempreendedores individuais), em 2021. Esse número corresponde a 22,4% do total de ocupados formais, já incluindo os MEIs.

Na análise da distribuição por grandes grupamentos de Atividades Econômicas em MS, verifica-se que quase metade estava presente no setor de Serviços (46%), em 2021. A Construção destacou-se em segundo lugar, com 32,1%. O Comércio; Reparação de Veículo Automotores e Motocicletas respondeu por 11,7%, seguido pela Indústria Geral (9,5%) e pela Agricultura, Pecuária, Produção, Pesca e Aquicultura (0,7%).

No país, cerca de 13,2 milhões de pessoas trabalhavam como microempreendedores individuais em 2021, o equivalente a 69,7% do total de empresas e outras organizações e a 19,2% do total de ocupados formais. Realizado pela primeira vez no IBGE, este levantamento recebe a classificação de Estatística Experimental e foi feito exclusivamente a partir de diferentes fontes de registros administrativos. “Os MEIs têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho formal do país, mostrando uma crescente evolução. A maior parte deles está concentrada na região Sudeste”, explica Thiego Ferreira, analista da pesquisa.

62,7% não tinham formação em ensino superior completo

Além disso, as mulheres apresentavam maior grau de instrução se comparadas aos homens. Enquanto 3,07% dos homens possuíam nível superior em 2021, dentre as mulheres esse percentual foi de 5,1%. Entre os homens, 5,1% eram analfabetos ou possuíam até o nível fundamental incompleto, enquanto para as mulheres esse percentual era de 2,2%. Em 2021, a taxa de entrada de MEIs em MS foi 20,5%, equivalente a 37.649, sendo quase a totalidade de nascimentos.

No mesmo período, a taxa de saída foi 6%, equivalente à saída de 10.964. Como resultado, observou-se um saldo positivo de 26.685 MEIs. As maiores taxas de entrada ocorreram em Agricultura, Pecuária, Produção, Pesca e Aquicultura (40,6%) e em Serviços (22,2%). Na ótica das saídas, Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (7,0%) tem a maior taxa entre os três setores mais representativos.

Os dados foram apresentados com base, exclusivamente, em registros administrativos provenientes do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), ambos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; do Cadastro Central de Empresas – Cempre, do IBGE; e da Relação Anual de Informações Sociais – Rais Empregado, do então Ministério do Trabalho e Previdência. Os indicadores foram organizados, em nível nacional, em quatro eixos temáticos: características da empresa, características sociodemográficas, experiência no mercado formal de trabalho, e demografia das empresas.

Em MS, 53,3% dos MEIs são do sexo masculino e 29,95% têm entre 30 e 39 anos de idade

No Estado, 53,3% do total de MEIs eram homens, enquanto 46,7% eram mulheres, número semelhante aos resultados encontrados no perfil dos MEIs no país. Na análise por idade, verifica-se que a maior parte dos microempreendedores individuais tinham entre 30 e 39 anos (29,95%). Além disso, 22,0% era formado por jovens que possuíam até 29 anos de idade; 23,3% possuíam entre 40 e 49 anos; e 24,3%, 50 anos ou mais.

Somente 0,6% dos MEIs de Mato Grosso do Sul não eram brasileiros (1.125 MEIs). A maioria dos estrangeiros eram de países que fazem fronteira com o Estado. Paraguai (375 MEIs) e Bolívia (266 MEIs) lideraram esse ranking. A maior parte dos MEIs possui heteroclassificação branca e não tem ensino superior completo, do total de 183.592 MEIs de MS em 2021, 130.273 possuíam informações sobre cor/raça nas fontes de registros administrativos. Dentro desse conjunto, 51.548 se declararam brancos, o que corresponde a 28% do total de MEIs presentes nesses registros. O segundo maior grupo é composto pelos pardos, que somam aproximadamente 46.632 de MEIs (25,4%). Em seguida, apareceram os pretos, que corresponderam a 3.578 (1,95%). Os amarelos correspondem a 1.136 MEIs e os indígenas a 587 MEIs (0,6% e 0,3%, respectivamente).

Por – Michelly Perez

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.