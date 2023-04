Mato Grosso do Sul ganha Clube do Livro infantil inédito esse mês

A literatura infantil ganha um poderoso aliado nesse mês de abril, com o Clube do Livro, Leitura e Literatura “+1 Saber”, o primeiro clube de assinatura infantojuvenil de Mato Grosso do Sul.

O objetivo, segundo a escritora Mara Calvis, é incentivar a leitura, a pesquisa e a integração da família e da escola. Ao todo, 30 livros fazem parte do clube e, a cada mês, os participantes recebem um título surpresa. As obras trazem temas regionais de relevância para a valorização do cenário local junto à criançada. Para tornar a experiência ainda mais relevante, o clube promoverá leituras coletivas do livro do mês, em formato de live.

Como funciona

Por R$49,90 por mês, o assinante recebe um kit com livro infantojuvenil, atividades e um item surpresa para montar o Painel Pantaneiro, ao final da série. No primeiro mês da assinatura, quem assinar ganha um quadro de feltro com ilustração 2D de árvores e rio. A partir do segundo mês, ele recebe um dedoche dos personagens das histórias que podem ser o Jacaré, o Tuiuiú, o Tucano, a Arara, a Capivara, entre outros. “A ideia é que até o final da série, ela possa montar o Painel Pantaneiro completo. Os dedoches são um recurso a mais para brincar na contação das histórias e conhecer os bichinhos do Pantanal”, explica Mara.

Professores podem aproveitar planos especiais de assinaturas, com preços e recursos diversificados. Uma outra possibilidade muito interessante é a dos Padrinhos Literários. Quem participar, faz uma assinatura pelo site e apadrinha uma criança em situação de vulnerabilidade social, com o kit de leitura do mês. A primeira instituição a ser atendida será o Instituto Mãe Águia, que atende cerca de 400 crianças e adolescentes e atua no enfrentamento, prevenção e atendimento referente à violência sexual.

Para participar do Clube do Livro, Leitura e Literatura “+1 Saber”, os interessados devem acessar o site maisumsaber.com.br e escolher o plano que mais se encaixa.

