Criança é socorrida em estado grave após cair do 6º andar de prédio

Na madrugada de hoje (10), uma criança de 11 anos foi socorrida em estado grave após cair do sexto andar de um prédio, na região central de Campo Grande. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados e encaminharam o menino até a Santa Casa.

Segundo apurado pela reportagem, a criança é portadora do transtorno do especto autista e estava com a mãe no prédio, quando caiu do local. Uma equipe do Corpo de Bombeiro atendeu a ocorrência e socorreram a vítima, que tinha fraturas pelo corpo e com o impacto da queda, teve o pulmão perfurado.

Até o momento o hospital não divulgou o estado de saúde da criança.

