De olho em votação transição entregará projetos na próxima semana

A transição do governo será entregue no dia 16 de novembro e na última quinta-feira (1), o governador eleito Eduardo Riedel (PSDB) juntamente com o seu vice e coordenador de transição, deputado Barbosinha (PP) anunciaram que a equipe está em processo de finalização da apresentação que fará aos deputados estaduais para que projetos e medidas ainda entrem em votação neste ano.

O novo organograma do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, gestão 2023/2027 será apresentado na Assembleia Legislativa, na terça-feira (6), às 8h, feita pelo futuro governador do Estado, Eduardo Riedel e o coordenador da transição e vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De acordo com Eduardo Riedel, essa semana a equipe de transição está finalizando os estudos necessários, a organização do organograma e também os projetos de lei que serão apresentados aos deputados, que precisam analisar, votar e aprovar a proposta ainda este ano.

“Estamos na fase final dos nossos estudos e organização para essa importante apresentação do organograma e dos projetos de leis necessários. Fizemos um minucioso trabalho técnico, sempre pautados no crescimento e no desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, disse Riedel.

O futuro governador do Estado também ressaltou que todo o trabalho realizado é com foco na modernização e eficiência dos serviços prestados pela administração pública. “São mudanças necessárias para tornar o Estado ainda mais moderno, dinâmico, eficiente, pronto para um novo futuro, que nos dê condições de executar o que apresentamos à sociedade por meio do nosso plano de governo”, ressaltou Eduardo Riedel.

Para o coordenador da transição, Barbosinha, este momento é de suma importância, pois torna público todo trabalho de estudo e organização que foi realizado nestes dias da transição. “Nós nos debruçamos nos números, fizemos uma ampla pesquisa e dialogamos muito sobre o que vamos apresentar para os colegas deputados. Entendemos que o organograma e os projetos de leis são extremamente importantes para este início do nosso Governo”, finalizou o vice-governador.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.