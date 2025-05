Correios iniciam atendimento a aposentados e pensionistas nesta semana

Veja como consultar lista de agências dos Correios para atendimento presencial sobre descontos não autorizados do INSS. Serviço começa nesta sexta-feira, 30 de maio

A partir desta sexta-feira (30/5) aposentados e pensionistas do INSS já podem procurar uma das 4.730 agências dos Correios em todo o país para verificar se houve algum desconto associativo não autorizado em seus benefícios.

Essa iniciativa é uma parceria entre a Previdência Social e os Correios para oferecer um atendimento presencial, humanizado e acolhedor para quem enfrenta dificuldades com o atendimento digital. Para saber qual a agência mais próxima de você, acesse o link com a lista completa de unidades participantes , ou baixe o arquivo no final desta notícia.

Você também pode conferir a lista das agências:

No site dos Correios

Pela Central 135

Para quem é esse atendimento?

Se você tem dificuldade com internet ou telefone, ou se sente mais confiante para tirar suas dúvidas com uma pessoa, o atendimento presencial é a melhor opção para você.

Mas atenção: os canais preferenciais para o atendimento continuam sendo o aplicativo Meu INSS, o site do INSS e a Central 135. Se você já fez a consulta por um desses meios, não é necessário ir a uma agência dos Correios.

O que levar para ser atendido?

Apenas um documento de identificação oficial. Não é necessário levar extrato, contracheque ou comprovante de inscrição.

Se o beneficiário estiver impossibilitado de comparecer à agência, o atendimento poderá ser realizado por um representante legal, mediante apresentação de procuração legal autenticada. Nesse caso, o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais.

COMO FUNCIONA?

O atendimento presencial será realizado por meio do acesso a uma plataforma eletrônica específica, independente da base de dados dos benefícios previdenciários, garantindo total segurança das informações.

Nas agências habilitadas, os aposentados e pensionistas poderão:

Consultar se foi feito algum desconto não autorizado no benefício

Requerer a contestação de descontos não autorizados

Reconhecer a autorização de algum desconto

Consultar sobre resultado da contestação (15 dias úteis após a entrada)

Analisar e contestar a documentação apresentada pela associação

Imprimir o protocolo, com orientações para acesso pelo 135 e Meu INSS

Todo o atendimento será gratuito, realizado por equipes treinadas, com prioridade garantida aos aposentados e pensionistas nas agências. Haverá sistema de gestão de filas ou guichês exclusivos.

E quem mora longe de uma agência?

O Governo Federal e os Correios estão planejando levar esse atendimento até os lugares mais distantes, com ações itinerantes e busca ativa. O compromisso é que ninguém fique de fora!

Alerta importante!

Ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até a casa dos beneficiários. Se alguém aparecer dizendo ser do INSS ou dos Correios, é golpe!

O atendimento está sendo realizado apenas pelos canais oficiais:

Pelo aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS )

e ) Pelo site do INSS

Pela Central 135

A partir do dia 30 de maio, pelas agências dos Correios

PAGAMENTOS ATÉ 6/6

Todos os aposentados e pensionistas do INSS que sofreram algum desconto de mensalidade associativa na folha de pagamentos referente a abril terão os valores devolvidos a partir desta segunda-feira, 26 de maio. Serão reembolsados, ao todo, R$ 292 milhões aos beneficiários.

No fim do mês passado, o INSS havia determinado a suspensão de todos os descontos desse tipo. Porém, como a folha de pagamentos referente ao mês de abril já estava fechada, os descontos ainda foram realizados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio. O INSS, no entanto, reteve esses valores e não repassou o montante às entidades associativas. Agora, a devolução será feita com o pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho. Para isso, o beneficiário não precisa tomar nenhuma providência.

Em caso de dúvidas, sempre procure os canais oficiais antes de tomar qualquer decisão.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.