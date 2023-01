TRT propõe tarifa de R$ 5,00

Uma audiência conjunta de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS) discutiu na tarde de hoje o futuro do transporte coletivo de Mato Grosso do Sul. Na pauta o valor da Tarifa Técnica, apresentado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), foi de R$ 5,80 – o que representa um aumento de 12,6% em relação ao valor anterior, de R$ 5,15. O desembargador e vice-presidente do TRT, Tomás Bawden, propôs aos motoristas um aumento de 10%, sendo 8% retroativo a novembro, e reajustes de 1% nos meses de maio e setembro.

Participaram da reunião representantes da Prefeitura de Campo Grande, do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande, do Consórcio Guaicurus e do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivos e Urbanos de Passageiros de MS.

João Resende, diretor do Consórcio Guaicurus, considera o valor insuficiente e que tprna inviável oferecer o reajuste salarial para os motoristas.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, no sábado haverá uma assembleia geral para definir se será decretada greve da categoria por tempo indeterminado.