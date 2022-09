Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua está brilhando no seu paraíso astral e faz a magia acontecer hoje. Mais expansivo, divertido e empolgado, seu signo conta com maior facilidade para se relacionar com as pessoas. Mas tende a escolher bem com se associa. Trabalho relacionado com ensino, público feminino, jovens ou crianças está em evidência. Tudo indica que vocês estarão no bonde dos sortudos, ariana e ariano. Aproveite para fazer uma fezinha pois pode encher o bolso. A energia é favorável para somar forças com o mozão e fazer o relacionamento brilhar. Se está na pista, o desejo de amar e receber amor deve ficar forte. Boas chances de iniciar um lance em dois palitos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Meninos e meninas de Touro, seu lado sociável, criativo e comunicativo dá as caras e promete te ajudar a brilhar. Há chance de receber apoio e elogios pelo seu serviço. Trabalhar do seu lar ou com parentes deve ser um sucesso. Tudo indica que vai querer ficar com sua família e receber pessoas em casa. Pode curtir bons momentos com os seus queridos. Como a vaidade tá on, aposte em receitas caseiras pra arrasar no visual e, de quebra, economizar. No romance, a vibe é de companheirismo. Você tende a mostrar seu lado gentil e poderá contar com o mozão. Se está na solteirice, seus cuidados com a aparência devem atrair olhares, inclusive de alguém do trabalho.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje o seu signo tende a ostentar seu poder de comunicação, enorme criatividade e excelentes ideias. Prepare-se pra arrasar e ganhar uma boa reputação no serviço. Mais inquieto, seu signo não deve ficar parado hoje e tende a fazer mudanças a todo instante. De quebra, pode ter facilidade para ensinar e passar seu conhecimento para os outros, sobretudo nos estudos. Migos e migas de Gêmeos, tudo indica que seu signo estará aberto para o amor. Se está na pista, não deve ter dificuldade pra seduzir e iniciar um lance. Com o mozão, tende a mostrar seu lado mais apaixonado, atencioso e alegre. A intimidade ganha importância e promete fortes emoções.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Leão (de 22/7 a 22/8)

Leão, meu reizinho, seu signo deve entrar no modo avião hoje e tem tudo pra alçar grandes voos. Oxalá! Seu jeito expansivo, proativo e criativo em alta promete te ajudar a se destacar no serviço e ganhar elogios da chefia. De quebra, você conta com facilidade para escolher bons aliados e tende a fazer contatos com bastante naturalidade. Com a vaidade nas alturas, cuidados com a aparência podem levantar ainda mais sua autoestima. Sociável e bom de papo, tudo indica que será mamão com açúcar se aproximar do crush e iniciar um relacionamento. Agora se já achou a sua cara-metade, seu lado amável e gentil dá as caras e a relação tende a fluir bem mais fácil.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Com a Lua passeando pelo seu inferno astral, você tende a selecionar bem as pessoas que deseja ter por perto. Seu olhar crítico, observador e avaliador deve te ajudar a separar o joio do trigo e escolher bons contatos, Virgem. Área ligada à pesquisa ou investigação em destaque. Mas seu lado sensível pode vir à tona e aí há risco de fazer drama ou se isolar. Investir em medicação ou técnicas de relaxamento talvez ajudem a trazer tranquilidade. Se está na pista, a vontade de encontrar um cobertor de orelha deve falar mais alto. No romance, questões de grana tendem a ganhar força, mas tudo indica que as finanças vão fluir mais fáceis e ficarão positivas.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Libra, meu cristalzinho, o céu revela que você deve ir atrás dos seus objetivos e sonhos com mais entusiasmo hoje. E seu pensamento positivo tende a trazer ótimas vibrações. No serviço, talvez conte com a colaboração dos colegas para a realizar projetos e tarefas. Boas chances de receber o reconhecimento da chefia. Tudo indica que não vai quer saber de solidão e irá curtir bons momentos com os seus amigos. Se já se amarrou, seu jeitinho romântico, compreensivo e companheiro tá muito on e promete deixar o clima maravigold. Tá na pista? Pode atirar pra todo lado e acertar vááários contatinhos. Há chance de cair de amores por alguém logo de cara.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A área profissional está em foco hoje e tudo indica que o desejo de ganhar reconhecimento e status ficará forte em você. Pra alcançar suas metas ambiciosas, deve levar suas tarefas com garra, interesse e otimismo, além de mudar o que for necessário. Trabalho com meios de comunicação, literatura, política ou viagens em alta. Boas chances de ter sucesso no que faz e vencer na vida. Com o mozão, você tende a se abrir para esse amor, sobretudo quando estiverem a sós. Se está na pista, seu jeitinho misterioso e reservado tem tudo pra atrair um crush, e esse alguém pode chegar em você.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Quintou com uma vontade doida de crescer, conhecer coisas novas e se aventurar, sagita. Animado, sociável e falante, seu signo tende a atrair as pessoas e deve fazer o maior sucesso com todo mundo. Boas chances de se aliar no trabalho com quem tenha afinidades. Área ligada ao ensino, exportação e publicidade em alta. Nos estudos, sobretudo de faculdade, você conta com entusiasmo para aprender e ampliar seus horizontes, e tem tudo pra se destacar entre os colegas. Um clima de paz e amor promete dominar a sua relação e você deve aguardar momentos deliciosos com o mozão. Se está na pista, saidinha com os amigos pode render encontro com um contatinho.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sua sorte promete mudar pra melhor, coleguinha. É que a Lua despeja altas doses de entusiasmo, otimismo e orgulho, além de te estimular a buscar seu crescimento e sucesso. Com tanta energia, você tem tudo pra tomar as rédeas da sua carreira, sobretudo se lida com negócios ou finanças de outras pessoas. De quebra, seu jeito mais sociável favorece seus contatos e associações. Talvez conte com a ajuda financeira de parceiros ou colegas. Com o mozão, tudo indica que seu signo estará mais sentimental e romântico. Se está na solteirice, lance com alguém da sua profissão tem chance de desenrolar – e se não tiver nenhum impedimento, bate e se joga.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A quinta começa com vocês arrasando em seus contatos pessoais e profissionais, aquarianas e aquarianos. É que a Lua reforça o seu lado sociável, entusiasmado e comunicativo, o que deve atrair a atenção das pessoas pra você e aumentar sua popularidade no serviço. Tem tudo pra ser ouvido(a). Há chance de fechar alianças profissionais de sucesso. Os assuntos do coração prometem muita coisa boa! Se já tem um mozão, a relação deve ganhar maior importância e aí pode fazer de tudo pra deixar o clima harmonioso e feliz. Se está de rolo com alguém de longe, esse lance talvez fique sério. Tá na pista? Saidinha ou viagem pode render contatinhos e aventuras amorosas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Alô, alô, Peixes! Seu dia promete ser tranquilo e favorável no trabalho. Seu jeito mais comunicativo e prestativo deve te ajudar a se destacar no serviço, sobretudo se atua com público ou clientes. Área ligada a restaurante, mercado, almoxarifado em destaque. A vaidade tá on e tudo indica irá se cuidar mais. Se depender do Sol, a sofrência vai tirar o pé da sua vida amorosa e você tem tudo pra divar! Com o mozão, o clima deve ser de muito romantismo nos momentos de privacidade. A intimidade promete ficar intensa. Se está na pista, há chance de conhecer alguém e logo cair de amores pela pessoa. Aposte na sua intuição pra mudar o status desse lance.

