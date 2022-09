Comércio começa a se preparar para a Copa do Mundo 2022

Comerciantes têm expectativa de lucrar até 60% a mais

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado MS

Faltando dois meses para a Copa do Mundo de 2022, o comércio de Campo Grande já começa a preparar os estoques para dar início nas vendas, com expectativa de lucrar até 60% a mais.

Ainda de forma tímida, o verde e amarelo vai surgindo aos poucos pelo centro da cidade. Na unidade da loja Paulistão, localizada na Avenida Costa e Silva, o gerente, Glauco Henrique de Oliveira, de 25 anos, informou que já foram feitos pedidos para o estoque da loja.

“A população está vindo procurar mais a bandeira e produtos que estampam a cor verde e amarela no momento. Mas já estamos esperando os produtos que pedimos para a Copa chegarem, como copo, petisqueiras, adesivos de carros que também estão sendo bastante procurados pelos clientes.”

O gerente afirmou ainda que até o fim deste mês a loja pretende garantir um grande número de produtos disponíveis. “Neste ano estamos tentando investir mais e lucrar mais do que a Copa da Rússia de 2018, até porque os preços aumentaram daquele ano para 2022.”

A comerciante Kelly Aparecida da Silva, de 40 anos, que trabalha faz 20 anos na área, com a loja Kelly Presentes, no bairro Moreninhas l, tem a expectativa de vender 50% a mais no período. “Estamos com expectativa de vender 50% se comparado a 2018. Já pedimos uma nova arremessa de produtos para não faltar nada para os clientes”, ressalta.

“As crianças da região já estão vindo na loja para comprar camisetas e cornetas. Além disso, a novidade que está atraindo muito o público são os álbuns de figurinhas da copa. Então, com o estoque com diversas coisas estamos esperando vender todos os produtos e garantir que todos fiquem satisfeitos com as compras”, completa.

No mesmo bairro, o funcionário da Loja Ferraz, Fernando Ferraz, de 17 anos, disse que o local está fazendo estoque de camisetas e cornetas para a Copa. “A procura dos clientes pelas camisetas já começou e a expectativa é de garantir um lucro de 60% nas vendas neste ano.”

Outros setores – Além do comércio, o maior evento esportivo também promete aquecer bares e restaurantes, setor de vestuário, turismo e até mesmo lojas de eletrodomésticos. Para a data, já tem até show marcado.

Para quem ainda não decidiu como irá curtir a Copa do Mundo de 2022, a Dut’s Entretenimento organizou o evento Du’ts Fun Fest, que será realizado do dia 23 de novembro até 9 de dezembro com várias atrações no Shopping Bosque dos Ipês, com atrações do funk, pagode e sertanejo.