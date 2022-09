MS deve fechar ano com 55 mil toneladas de pescado

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado MS

Mato Grosso do Sul deve fechar 2022 com 55 mil toneladas de peixe reativando novos pólos na região sul do Estado. Neste ano, a produção já chega a 42 mil toneladas de pescado.

O superintendente da Secretaria de Agricultura e Pecuária da Semagro (Secretaria de Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar), Rogério Beretta, declarou que MS está vivendo um crescimento muito grande na produção da piscicultura do Estado.

“Nós passamos de um volume de 37 mil toneladas em 2021 com a expectativa de fechar este ano com 55 mil toneladas de peixe.”

Com a reativação dos pólos na região sul, a expectativa é de garantir aumento de 48% na produção somente neste ano em relação a 2021. O evento que ocorre em âmbito nacional e sempre na primeira quinzena do mês de setembro tem o intuito de incentivar o consumo do pescado.

Para Beretta, a produção estadual tem destaque na tilápia, mas o Estado também tem o programa forte de incentivar a piscicultura de espécies nativas. “Temos um programa muito forte de incentivo à produção, com uma cadeia produtiva de destaque na Costa Leste. A criação dos peixes em tanques-redes no lago do Rio Paraná. Atualmente, tivemos um fator novo e muito importante que é a aquisição do frigorífico Mar & Terra, de Itaporã, pela Bello Alimentos. Este é um processo inovador de integração na piscicultura”, completou.

Produção – Em 2021, Mato Grosso do Sul produziu 37.400 toneladas, sendo 34.450 toneladas de tilápia, 2.800 toneladas de peixe nativo e 15 toneladas de outras espécies. Para 2022, a meta é produzir 55.000 toneladas.

O aumento da produção deve-se aos investimentos em pesquisa e tecnologia. No Estado existem atualmente 25 plantas de frigorífico e abatedouro, ativos e temporários, operando em 60% da sua capacidade instalada.