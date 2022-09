Morre motociclista vítima de acidente em Corumbá

Laís Oliveira da Silva, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu neste sábado. A mulher foi vítima de um acidente envolvendo um carro e uma moto na na rua Edu Rocha, em Corumbá, por volta das 1h40.

A vítima fatal foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Pronto-Socorro em estado gravíssimo, com lesão na área da cintura, fraturas múltiplas e suspeita de traumatismo craniano. Laís foi imediatamente para o centro cirúrgico da Santa Casa, mas acabou não resistindo.

O acidente

Laís pilotava uma moto na rua Edu Rocha, próximo a esquina com a Colombo. Foi quando um veículo, conduzido por um policial civil, colidiu de frente com a motocicleta.

O condutor do veículo apresentava forte odor etílico, fala alterada e estava agressivo. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Dessa forma, ele foi levado para o distrito policial . Ele também se recusou a acompanhar o registro do boletim de ocorrência, alegando que só iria falar na presença de seu advogado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o agente conduz veículo sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa.

