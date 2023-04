Bioparque Pantanal fechará durante o feriado de Semana Santa

O Bioparque Pantanal estará fechado para visitação de 6 a 9 de abril, durante a Semana Santa. Isso se deve ao decreto do Governo do Estado que estabeleceu ponto facultativo na quinta-feira, 6 de abril, em órgãos e entidades da Administração Direta, autarquias e fundações do Poder Executivo. Além disso, na sexta-feira, 7 de abril, é comemorado o feriado nacional da “Sexta-feira Santa”, conforme previsto na lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995.

O Bioparque oferece agendamento gratuito de visitas todas as segundas-feiras, às 8h (horário de MS), pelo site oficial, para a semana seguinte. O agendamento é destinado a visitas individuais, grupos familiares com até 6 pessoas, empresas e instituições, mediante cadastro prévio.

Além disso, o complexo disponibiliza vagas diárias e limitadas para visitas sem reserva. Para isso, basta comparecer ao local e fazer o cadastro no local, por ordem de chegada, apresentando a documentação de todos os visitantes, incluindo menores de idade.

O número de vagas disponíveis varia de acordo com o dia da semana. Nas segundas e quartas-feiras, são disponibilizadas 200 vagas a partir das 9h30 e 300 vagas a partir das 15h. Já nas terças, quintas e sextas-feiras, são disponibilizadas 400 vagas a partir das 8h e mais 600 a partir das 13h30. Aos sábados, o complexo funciona meio período, das 8h às 12h, e são disponibilizadas 500 vagas a partir das 8h.

