Caminhoneiro é encontrado morto ao lado de carreta ligada na MS-244

Um caminhoneiro de 30 anos, foi morto a tiros na noite de ontem (9), dentro do seu caminhão, na MS-244, em Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada caída ao lado do veículo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma denúncia anônima chegou até aos militares por volta das 22h30, informando que um homem estava caído ao lado de uma carreta na MS-244. A pessoa que informou os policiais, disse que não parou ao local por estar com a família e se sentiu inseguro.

No local, os militares encontram a vítima caída ao solo de bruços e com perfuração na cabeça. A carreta estava ligada e com a porta do motorista aberta, com o vidro quebrado, devido ao disparo de arma de foto.

Equipes da perícia técnica esteve no local e constataram que a porta do passageiro estava fechada, com vidro danificado. A Polícia Civil também estava compareceu no local e irá investigar as causas.

