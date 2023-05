Com mil vagas disponíveis, Feirão da Funsat atrai centenas de candidatos em busca de emprego

Desde as 8h da manhã desta segunda-feira (08), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promove o 3º Feirão das Oportunidades, voltado a fomentar a empregabilidade em Campo Grande. Com mil vagas com contratação imediata, o evento atraiu centenas de pessoas em busca do primeiro emprego ou da realocação no mercado de trabalho.

Carolina Morais, 21, está há um mês desempregada e foi até o Feirão em busca de uma vaga para área de administração.

“Estou buscando uma vaga de auxiliar administrativo ou algo que tenha relação com administração. Estou com expectativa boa, o objetivo é sair daqui com um emprego”, destacou.

Nesta edição, o evento comemora o mês do Trabalhador e conta com oportunidades para 150 áreas, como construção civil, setor de serviços, comércio, indústria, mercado de automação e no agronegócio. Os salários variam entre R$ 1.320 a R$3 mil.

Natural de Cuba, José Viegas, 56, é professor e está há dois meses em busca de emprego. Desde que chegou a Capital, o educador tem procurado vagas em escolas e universidades, mas a falta de oportunidade fez com que ele fosse ao Feirão em busca de algo fora de sua área de atuação

“Hoje estou procurando qualquer vaga, nada do que têm aqui está de acordo com meu perfil. Sou professor e o que acontece é que agora não têm vagas, fui em universidades, escolas particulares, já morei no Amazonas e trabalhei em universidade, sou professor de química e de ciências, mas como não têm vagas na área da educação estou aberto ao que tiver”, contou o professor.

Diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva destaca que nesta edição o Feirão conta com 31 empresas participantes e 70% das vagas não exigem experiencia.

“Essa ações ocorrem quatro vez ao ano, foram duas nesse primeiro semestre e programamos outras duas para os próximos seis meses. O evento têm a função de aproximar as empresas das pessoas interessadas nas vagas, são mil para contratação imediata e 1800 vagas no total”, explicou.

Confira a lista das empresas participantes:

* Assaí Atacadista

* Atacadão

* Claro

* Coca-Cola

* Coco Bambu

* Comper

* Dale Sorvetes

* Employer

* Enjoy Inglês Profissionalizante

* Fort Atacadista

* Liz Lingerie

* JBS

* JC Soluções

* João Bittar

* Morhena RH

* New Line

* Pax Real

* Plaenge

* Protege

* Refriko

* Sabin

* Santa Casa de Campo Grande

* São Julião

* Skill

* Solurb

* Supermercado Mister Junior

* Supermercado Pires

* Tatho

* Telemont

* Ton Lene Lingerie

Serviço:

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, bairro Vila Glória. O Feirão segue até ás 14h.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

