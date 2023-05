Novela “Terra e Paixão” estreia hoje e shopping realiza evento de lançamento

Atenção aos “noveleiros” de plantão: nesta segunda-feira (8) estreia a nova novela das 21h, “Terra e Paixão”, que substitui a trama de Glória Perez. Escrita por Walcyr Carrasco, autor de novelas de peso como “Chocolate com Pimenta”, “Verdades Secretas” e “Amor a Vida”, a nova novela da Rede Globo apresentará novamente o Mato Grosso do Sul para o país, assim como “Pantanal”.

A história trará os povos originários e a cultura e história do povo Guató, foi gravada nos municípios de Dourados e Deodápolis e traz nomes de peso como Tony Ramos, Glória Pires, Suzana Vieira e Cauã Reymond. Além disso conta com um elenco indígena com os atores Daniel Munduruku, Mapu Huni Kui, Suyane Moreira e Rafela Cocal. O agronegócio, grande potencia de MS servirá como pano de fundo da trama.

O primeiro capítulo já promete muita emoção para os telespectadores: tragédia, disputas por terras, Tony Ramos como vilão e dramas familiares. E para quem quer acompanhar a estreia com os amigos e boa comida, o Shopping Norte Sul Plaza irá exibir o primeiro capítulo hoje, a partir das 19h, com um telão instalado na Praça de Alimentação. Além disso, o evento terá o show da dupla sertaneja Elvis e Adriano para animar quem for prestigiar a novela. O Shopping Norte Sul Plaza fica na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 5259, Jardim Joquei Club.

A novela

Aline (Bárbara Reis) é uma mulher forte, cheia de sonhos, que enfrenta o que for pelo futuro de sua família. Ela vive na cidade de Nova Primavera, cidade ficticía no Mato Grosso do Sul, ao lado do marido Samuel (Ítalo Martins), um pequeno proprietário que luta para manter suas terras, e do filho pequeno. Sua história cruza com a da família do maior produtor rural da região, Antônio La Selva (Tony Ramos), movida pela ambição e muitos segredos. Após o assassinato de Samuel em uma tentativa de invasão das terras, Aline se vê sozinha com o filho diante do legado deixado pelo marido.

Batalhadora e corajosa, Aline aprende a plantar e a lidar com o agronegócio com a ajuda de Jonatas (Paulo Lessa), primo de Samuel, um amigo fiel. Também tem ao seu lado a mãe Jussara (Tatiana Tibúrcio), que apoia a filha, mas teme que suas decisões a prejudiquem. No fundo, deseja que ela venda as terras e volte para a cidade. No entanto, diante da situação que acomete a família, Aline se aproxima dos irmãos Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos de Antônio, com quem precisa brigar para manter suas terras e, com eles, descobre sentimentos novos.

