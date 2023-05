Policiais do DOF apreende 3 mil cigarros contrabandeados avaliados em R$ 230 mil

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (7), cigarros contrabandeados do Paraguai avaliados em R$ 230 mil. Um homem de 38 anos, foi preso em flagrante durante a ação da polícia na região rural entre Dourados e Laguna Carapã.

Segundo o DOF, os flagrantes aconteceram fiscalizações na fronteira. Três veículos usados no crime foram apreendidos durante as ações do DOF na região na tarde de ontem.

De acordo com a investigação do DOF, na primeira ação, os policiais encontraram 1.250 pacotes de cigarros contrabandeados em um Fiat/Palio que estava abandonado próximo uma usina. A segunda ocorrência, aconteceu na mesma região, quando os policiais encontraram um VW/Gol, abandonado com 1000 pacotes de cigarros. Foram realizados rondas pela zona rural dos municípios, mas ninguém foi encontrado.

Diante dos flagrantes acima, os agentes do DOF estiveram em alerta, quando localizaram um GM/Astra, conduzido por um homem de 38 anos, transportando 900 cigarros contrabandeados. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o DOF, as apreensões causaram um prejuízo de mais de R$ 230 mil aos contrabandistas. A carga apreendida foi encaminhada a Receita Federal de Ponta Porã e a outra a Delegacia de Polícia Federal em Dourados.