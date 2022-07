Com menos de 10% do público vacinado, unidades estão lotadas

Por Kamila Alcântara

Com oscilações de temperatura drásticas em um único dia e umidade relativa do ar quase desértica, as unidades de saúde estão lotadas, mesmo com o decreto das escalas de médicos ampliadas. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) alerta sobre a importância da vacinação, mas menos de 10% das doses, abertas para toda população com mais de 5 anos há uma semana, foram aplicadas.

De acordo com o último boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), 93 pessoas já morreram por SRAG (síndrome respiratória aguda grave) em Mato Grosso do Sul, e desses, 37 só na Capital. É importante destacar que o último ano com registros expressivos de mortes por influenza foi em 2016, com 103 em todo MS. Já em 2021, 2020, 2017 e 2015 os casos ficaram abaixo de dez.

Na última sexta-feira (1º), com cinco dias de vacinação para todas as pessoas, a expectativa era de que rapidamente as doses acabariam. Porém, até a tarde de segunda- -feira (4), só 9 mil haviam sido aplicadas. No último balanço feito, foram registrados 1,4 mil novos casos de influenza na Capital.

O Estado MS visitou duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), a do bairro Universitário e a das Moreninhas. Na comparação entre ambas, foi nítida a diferença na lotação, já que só a Universitário contava com médicos pediatras, e foi justamente nela onde a equipe de reportagem encontrou uma maior procura por atendimentos.

Conforme noticiado ontem (5), pelo O Estado, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) destacou Mato Grosso do Sul e Campo Grande como localidades com tendência de aumento do número de casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave).

Visando ampliar os atendimentos nas unidades de Campo Grande, a prefeitura ampliou o número-limite de plantões médicos. A medida, que tem duração de 120 dias e deve valer até 30 de julho, permite que os médicos realizem 21 plantões de 12 horas, já os enfermeiros e motoristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) têm direito a 17 plantões de 12 horas. O pagamento dos plantões extras, acima dos limites atuais de 14, será feito após a comprovação das horas extras em UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde).

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal o Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.