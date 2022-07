Vazio sanitário: Plantio de Soja em MS é proibido até 15 de setembro

Estabelecido pelo período chamado de “vazio sanitário”, o plantio de soja está proibido em Mato Grosso do Sul até 15 de setembro. A temporada teve início em 15 de junho.

Durante o vazio sanitário, é terminantemente proibido plantar ou manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. O objetivo é reduzir o ataque de pragas e doenças em culturas como soja, feijão e algodão. Na prática, ele consiste em um período de ausência de plantas vivas na lavoura.

Na safra do ano passado, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) cadastrou 15.404 áreas com plantio de soja, com área declarada de mais de 3,2 milhões de hectares cultivados. Esse número representa um aumento de 13% de áreas cadastradas em relação à safra 2020/2021.

Em maio de 2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicou a Portaria nº 306 instituindo o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), o qual ratifica o vazio sanitário como principal medida para o controle do fungo causador da doença ferrugem-asiática da soja (Phakopsora pachyrhiz).

Importância do vazio sanitário

Em um cenário no qual ocorre o constante aparecimento de pragas e doenças, é preciso se atentar para diferentes formas de manejo, para garantir o aumento da produtividade e a redução de custos.

Dessa forma, o vazio sanitário aparece como uma maneira de diminuir a ocorrência de doenças e o surgimento de pragas nas lavouras.

Nesse sentido, o período de ausência de plantas hospedeiras pode ajudar na diminuição populacional de pragas como a Mosca Branca (Bemisia tabaci) e a lagarta Helicoverpa armigera.

Além disso, ajuda a evitar os surtos de cigarrinhas como inseto vetor na transmissão de enfezamentos e viroses na cultura do milho bem como problemas relacionados ao fungo da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi) na cultura de soja.

