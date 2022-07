Corinthians consegue classificação heroica contra o Boca

Em um confronto emocionante nesta terca-feira (6), o Corinthians conseguiu a sonhada classificação contra o Boca Juniors em La Bombonera. No tempo regulamentar, nenhumas das equipes conseguiram o gol. Nas penalidades, o clube alvinegro venceu por 6 a 5 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Um Corinthians desfalcado teve que dar tudo de si para sair com a classificação. Durante os 90 minutos, o Boca foi melhor e dominou a partida, entretanto não conseguiu definir com qualidade. O destaque negativo do time argentino e também um dos grandes personagens do jogo, foi Dario Benedetto. Além de errar dois pênaltis, o jogador perdeu gols durante o tempo regulamentar.

Como foi o jogo

Como o esperado, o jogo foi nervoso e bem disputado, mas sem grandes chances ao longo da partida. Quando o boca conseguia chegar, se esbarrava em uma defesa corintiana ligada, além dos próprios atacantes não contribuírem.

Aos 25, Fernández disputou bola no alto com Raul Gustavo. O jogador argentino caiu com a boca sangrando no chão e o VAR foi acionado. Pênalti marcado. Benedetto bateu forte, no canto, carimbando a trave. Jogo continuou 0 x 0 na Bombonera.

O Corinthians pouco fez, cometendo erros de passe e de saída de bola. O Boca pressionou, principalmente pelo lado esquerdo, se aproveitando da ausência de Fagner e com o lateral Fabra e o atacante Villa.

No segunda tempo a equipe continuou com dificuldades, principalmente na saída de bola. Entretanto, mesmo sem conseguir encaixar uma boa jogada, a defesa corintiana continuou funcionando muito bem, o Boca Juniors não conseguiu traduzir sua superioridade na Bombonera em gols e ficou no 0 x 0 decidindo a vaga nos pênaltis.

Nas cobranças de pênalti, Cássio defendeu duas penalidades e se sagrou o herói da classificação. Além disso, em péssima noite, Benedetto perdeu outro pênalti, o que facilitou a classificação do time de Vítor Pereira. O zagueiro Gil converteu a última cobrança.

🔥 O pênalti que definiu a classificação! 😍📹 É do Gil. É do @Corinthians! 🏆 Timão nas quartas de final da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/UsOTmqAtz7 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 6, 2022

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.