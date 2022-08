Com máquina de cartão, bandidos abordam vítima em saída de atacadista e roubam R$ 4 mil em transferência PIX

Homem de 39 anos, foi sequestrado na noite de ontem (20), por três bandidos ao sair de um atacadista na vila Carvalho em Campo Grande. Os bandidos abordaram a vítima em uma placa de pare, entraram na frente do veículo e anunciaram o assalto.

Os bandidos, além de violentos, segundo a vítima, também o obrigaram a fazer uma transferência via PIX no valor de R$ 4.000,00.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, que estava sozinha no carro, havia acabado de sair do mercado, quando foi surpreendida pelos três homens que o obrigaram a dar voltas pelas ruas da cidade.

Consta no registro policial que durante o percurso os bandidos deram um ‘mata leão’ na vítima e o ameaçaram com uma faca. A vítima relatou a polícia que durante a ação dos bandidos foi ferido no rosto e na mão esquerda.

Com uma máquina de passar cartões, os bandidos exigiram que a vítima passasse os cartões na máquina com objetivo de resgatar o dinheiro. Logo após os ladrões fizeram o condutor deixar eles em uma rua escura e fugiram.

O caso foi registrado como roubo seguido de restrição de liberdade e será investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.